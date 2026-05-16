【THE SECOND】2試合目は僅差！タモンズが黒帯との超激戦を制す
フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。1回戦第2試合は、タモンズ（大波康平、安部浩章）VS黒帯（大西進、てらうち）だった。タモンズが289点（1点：1、2点：9、3点：90）、黒帯が283点（1点：0、2点：17、3点：83）で、僅差でタモンズが勝ち上がった。
【写真】『THE SECOND』久々見た！反響が寄せられたアナウンサー
2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、現在勝ち残っているのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組なっている。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突する。
今大会は、過去3大会と同じく司会を東野幸治と宮司愛海アナウンサー、リポーターを小室瑛莉子アナウンサーが務めるほか。2024年から登場したハイパーゼネラルマネージャーの有田哲平（くりぃむしちゅー）、スペシャルサポーターの博多華丸・大吉も引き続き参加し、ベテラン漫才師の戦いを見守る。
■『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』
【グランプリファイナル司会】
東野幸治
宮司愛海（フジテレビアナウンサー）
【ハイパーゼネラルマネージャー】
有田哲平（くりぃむしちゅー）
【スペシャルサポーター】
博多華丸・大吉
【リポーター】
小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）
【スーパーオーディエンス】（五十音順）
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
鳥谷敬
花澤香菜※生放送にはスケジュールの都合で出演せず
松村沙友理
【グランプリファイナル出場者】
［第1試合］
先攻：金属バット（小林圭輔、友保隼平）→293点（1点：0、2点：7、3点：93）
後攻：ヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）→279点（1点：0、2点：21、3点：79）
［第2試合］
先攻：タモンズ（大波康平、安部浩章）→289点（1点：1、2点：9、3点：90）
後攻：黒帯（大西進、てらうち）→283点（1点：0、2点：17、3点：83）
［第3試合］
先攻：シャンプーハット（恋さん、てつじ）
後攻：リニア（しょうへい、酒井啓太）
［第4試合］
先攻：ザ・パンチ（パンチ浜崎、ノーパンチ松尾）
後攻：トット（多田智佑、桑原雅人）
【写真】『THE SECOND』久々見た！反響が寄せられたアナウンサー
2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、現在勝ち残っているのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組なっている。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突する。
■『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』
【グランプリファイナル司会】
東野幸治
宮司愛海（フジテレビアナウンサー）
【ハイパーゼネラルマネージャー】
有田哲平（くりぃむしちゅー）
【スペシャルサポーター】
博多華丸・大吉
【リポーター】
小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）
【スーパーオーディエンス】（五十音順）
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
鳥谷敬
花澤香菜※生放送にはスケジュールの都合で出演せず
松村沙友理
【グランプリファイナル出場者】
［第1試合］
先攻：金属バット（小林圭輔、友保隼平）→293点（1点：0、2点：7、3点：93）
後攻：ヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）→279点（1点：0、2点：21、3点：79）
［第2試合］
先攻：タモンズ（大波康平、安部浩章）→289点（1点：1、2点：9、3点：90）
後攻：黒帯（大西進、てらうち）→283点（1点：0、2点：17、3点：83）
［第3試合］
先攻：シャンプーハット（恋さん、てつじ）
後攻：リニア（しょうへい、酒井啓太）
［第4試合］
先攻：ザ・パンチ（パンチ浜崎、ノーパンチ松尾）
後攻：トット（多田智佑、桑原雅人）