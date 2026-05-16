高気圧に覆われて晴れ 洗濯物がよく乾きそう

あすは高気圧に覆われて、晴れの天気が続く見込みです。風も弱く、穏やかでしょう。湿度が低いので、洗濯物もよく乾きそうです。正午ごろをピークに紫外線が強くなりますので、日傘や帽子でしっかりと対策をしましょう。

【画像で見る】関東〜西の各地を中心に今年一番の暑さに 名古屋では真夏日予想

関東〜西の各地を中心に今年一番の暑さに

きょうよりさらに気温の上がる所が多く、関東から西の各地を中心に、今年一番の暑さになりそうです。名古屋は、今年初めて30℃以上の真夏日になる予想です。





東京は29℃まで上がるでしょう。北日本や北陸は、きょうほど気温は上がらない所が多い見込みですが、それでもこの時期としては高めの傾向です。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 :18℃ 釧路:15℃

青森 :23℃ 盛岡:28℃

仙台 :28℃ 新潟:22℃

長野 :28℃ 金沢:23℃

名古屋:32℃ 東京:29℃

大阪 :29℃ 岡山:31℃

広島 :29℃ 松江:27℃

高知 :29℃ 福岡:27℃

鹿児島:29℃ 那覇:26℃

火曜日まで晴れ 連日の暑さで体調管理に注意

火曜日まで晴れる所がほとんどで、気温も高い見込みです。西日本や東日本は、連日の暑さとなるため、体調管理にご注意ください。



ただ、水曜日ごろから雲が増えて、木曜日は雨の降る所が多いでしょう。西日本ではその後、週末にかけても曇りや雨の予想です。一方沖縄は、梅雨の中休みが続くでしょう。