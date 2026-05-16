【図々しい！タダで祭り参加？】同じ地域に住む子どもなんだから平等にして！＜第6話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第6話 自分たちが楽しめない
【編集部コメント】
女性たちの主張としては「私たちが心地よく参加できないお祭りならやめてくれ」というものでした。子ども会には入りたくないし、お金も払いたくないし、手伝いもしないけれど、お祭りには快く参加させてくれ、と言っているようにも聞こえますね。もちろん、これからはじまるお祭りに規制はありませんが、子ども神輿を断られたことにかなりご立腹のようです。子どもたちの直談判からはじまったお祭りなのに、今度はやめろだなんて……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第6話 自分たちが楽しめない
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび