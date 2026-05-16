天皇、皇后両陛下は１６日、第７６回全国植樹祭に出席するため、空路で愛媛県入りされた。

両陛下は午前１１時過ぎに特別機で松山空港に到着し、車で大洲市長浜保健センターに向かわれた。センターでは県立長浜高校水族館部の生徒が運営する「長高水族館」を視察された。

同水族館では約１５０種類の魚やクラゲを展示。両陛下は生徒からカクレクマノミの生態や、マダコを鏡に映して認識能力を調べる研究の説明を受けられた。天皇陛下は「私も昔、カクレクマノミを飼っていました」「面白い着眼点ですね」などと笑顔で話された。

両陛下はその後、２０１８年７月の西日本豪雨で、酒蔵が３メートル以上浸水する被害に遭った酒造会社「養老酒造」専務取締役の山内倫太郎さん（３３）らと懇談。山内さんから酒造り再開までの苦労や思いを聞いた皇后さまは「お体に気をつけて、よいお酒をつくられて」と声をかけられていた。

両陛下は１７日、県立とべ動物園（砥部町）で人工哺育のホッキョクグマとして国内最高齢の「ピース」（２６歳）などを見学し、松山市で植樹祭の式典に出席される。