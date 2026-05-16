PEOPLE 1、1年半ぶりの新曲「金字塔」が、2029年に50周年を迎えるガンダムシリーズの『機動戦士ガンダム50周年 -Road to 50- プロローグソング』に決定！

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東京を拠点に活動する音楽家Deu（Vo, G, B, Other）が、Takeuchi（Dr）、Ito（Vo, G）と共に結成したバンド「PEOPLE 1（ピープルワン）」。Deuが手掛けるジャンル横断的かつ文学的な楽曲と、独創的な世界観を表現したミュージックビデオ/アートワークは、「中毒性がある/エモい/オシャレでどこか懐かしい」とインターネット上で話題を集め、YouTubeチャンネル登録者数は36万人、公開されたミュージックビデオの総再生回数は１.5億回を超える反響を呼んでいる彼ら。人気アニメ『チェンソーマン』エンディング曲や民放ドラマ主題歌を務めるなど、10代20代のリスナーを超えて更なる認知を拡大している。

そんなPEOPLE 1の約1年半ぶりの新曲「金字塔」が、「機動戦士ガンダム50周年 -Road to 50- プロローグソング」に決定。2029年に50周年を迎えるガンダムシリーズの周年プロジェクトのスタートを飾るプロローグとして、『機動戦士ガンダム』のテレビシリーズから受け継がれてきた時間と、それぞれの記憶や想いが重なり合うようなイメージで制作された新作映像『少年とガンダム | 機動戦士ガンダム50周年 -Road to 50- プロローグムービー』が、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」に公開となった。監督はハヤカワツクロ氏が務め、制作には過去ガンダム作品に携わっていただいた数々のクリエイターも参加。ノスタルジーを感じながらも非常に勢いのある映像に仕上がっている。

先んじて今週12日には、リリースと同時に「金字塔」のアーティストオフィシャルミュージックビデオも公開済み。劇場に集められたファンの姿とメンバーの演奏シーンを織り交ぜた、まさに彼らにとっての”金字塔”と呼ぶに相応しい新たな代表作とあって、公開後すでに30万回再生/500件を超える熱いコメントが寄せられている。

さらに、待望のホールツアー・PEOPLE 1 2026 SS TOUR 第9回本公演 “HAVEN”もスタート。香川県・高松レクザムホール公演を皮切りに、全11公演を回る約2年ぶりの全国ツアーとなる。

復活を経て、更なる話題性と共にロックシーンで唯一無二の存在となりつつあるPEOPLE 1。今年も、ますます彼らから目が離せない。

『少年とガンダム | 機動戦士ガンダム50周年 -Road to 50- プロローグムービー』

監督：ハヤカワツクロ

音楽：PEOPLE 1 「金字塔」

●配信情報

機動戦士ガンダム50周年 -Road to 50- プロローグソング

PEOPLE 1

「金字塔」



配信リンクはこちら

https://people1.lnk.to/Masterpiece

＜Deu (PEOPLE 1)コメント＞

本当はまだまだ悩んでばかりの日々ですが、貴方の姿を見れば、もう少し頑張れそうです。

限りない愛と宣誓を込めて、書き下ろした「金字塔」という曲。

最高の映像とともに、ぜひお楽しみください。

＜Ito (PEOPLE 1)コメント＞

僕という人間を僕たらしめてくれたのは、

紛れもなく「ガンダムシリーズ」であると断言ができます。

まだまだ短い僕の生涯の中でも、数多の主人公やその周囲の登場人物、

彼らが持ち合わせる背景に感化されて生きてきました。

『金字塔』のレコーディング中も、ガンダムファンの皆さんに楽曲を愛してもらえることを信じ、

アムロ、カミーユ、バナージ、ハサウェイとさまざまなキャラクターの心情を脳裏に浮かべて唄いました。

シリーズ50周年に向けて、これからも多くの方の心に刻まれる作品で有り続けることを、一人のガンダムファンとして、心の底から願っております。

＜Takeuchi (PEOPLE 1)コメント＞

ロボットアニメの金字塔、ガンダムの記念すべきタイミングで我々PEOPLE 1が華を添える事が叶い、非常に光栄です。

シリーズに込められた平和への祈り、未来への希望は時代を越えて僕たちに対話と理解を諦めない事の大切さを伝えてくれていると感じます。

もしいつか僕に家族が出来る日が来たとしたら、優しさを持った人に育って欲しいという気持ちも込めて、親子でガンダムを追いかけたいです。

そして、50年後も100年後もガンダムが語り継がれる事を願っています。

●ライブ情報

PEOPLE 1 2026 SS TOUR 第9回本公演 “HAVEN”

2026年5月16日(土)

香川県・高松レクザムホール 小ホール

OPEN 17:30 / START 18:00

2026年5月22日(金)

広島県・広島JMSアステールプラザ 大ホール

OPEN 18:00 / START 19:00

2026年5月30日(土)

北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

OPEN 17:00 / START 18:00

2026年6月3日(水)

愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

OPEN 18:00 / START 19:00

2026年6月6日(土)

東京都・SGC HALL ARIAKE

OPEN 17:00 / START 18:00

2026年6月7日(日)

東京都・SGC HALL ARIAKE

OPEN 16:00 / START 17:00

2026年6月12日(金)

新潟県・りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館・劇場

OPEN 18:00 / START 19:00

2026年6月17日(水)

大阪府・オリックス劇場

OPEN 18:00 / START 19:00

2026年6月18日(木)

大阪府・オリックス劇場

OPEN 18:00 / START 19:00

2026年6月20日(土)

福岡県・福岡サンパレス

OPEN 17:00 / START 18:00

2026年6月28日(日)

宮城県・東京エレクトロンホール宮城

OPEN 17:00 / START 18:00

公演概要はこちら

https://ppppeople1.com/contents/1029231

＜ABOUT “PEOPLE 1”＞

東京を拠点に活動する音楽家Deu (Vo, G, B, Other)が、Takeuchi(Dr)、Ito(Vo, G)と共に結成したバンド「PEOPLE 1（ピープルワン）」。

2019年12月、1st EP『大衆音楽』の発表と同時に活動を開始。全ての楽曲の作詞作曲を手掛けるDeuのジャンル横断的かつ文学的な楽曲と、独創的な世界観を表現したミュージックビデオ/アートワークは、「中毒性がある/エモい/オシャレでどこか懐かしい」と活動初期からインターネット上で話題を集め、YouTubeチャンネル登録者数は36万人、公開されたミュージックビデオの総再生回数は1.5億回を超えている。

関連リンク

PEOPLE 1オフィシャルサイト

https://ppppeople1.com/