西山茉希「かき集め冷蔵＆冷凍庫の戦士達」冷蔵庫の余り物活用ご飯に反響「さすがのアレンジ」「真似したくなる」
【モデルプレス＝2026/05/16】モデルの西山茉希が5月16日、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「さすがのアレンジ」冷蔵庫の余り物活用ご飯
西山は、「平日のゴール。かき集め冷蔵＆冷凍庫の戦士達」とつづり、リール動画を投稿。エノキを豚バラで巻いたりタレでウインナーを焼いたり焼き鯖を作ったりと、料理をする姿を披露している。オムライスにはケチャップでにっこりマークを添えこども達と食卓を囲む様子を公開した西山は「これからも“お試し”と“定番”を掛け合わせながら、美味しく食べてくれる食材を少しずつ増やしていけるようにトライします」などと意気込みを語っている。
この投稿に「こども達も嬉しそう」「余り物レシピ凄い」「さすがのアレンジですね」「どれも美味しそう」「真似したくなる」など反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「さすがのアレンジ」冷蔵庫の余り物活用ご飯
◆西山茉希、冷蔵庫の余り物で手作りご飯披露
西山は、「平日のゴール。かき集め冷蔵＆冷凍庫の戦士達」とつづり、リール動画を投稿。エノキを豚バラで巻いたりタレでウインナーを焼いたり焼き鯖を作ったりと、料理をする姿を披露している。オムライスにはケチャップでにっこりマークを添えこども達と食卓を囲む様子を公開した西山は「これからも“お試し”と“定番”を掛け合わせながら、美味しく食べてくれる食材を少しずつ増やしていけるようにトライします」などと意気込みを語っている。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿に「こども達も嬉しそう」「余り物レシピ凄い」「さすがのアレンジですね」「どれも美味しそう」「真似したくなる」など反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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