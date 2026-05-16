◆パ・リーグ 日本ハム５―４西武（１６日・エスコンフィールド）

日本ハムは１６日、接戦となった西武戦（エスコン）を制し３位に浮上した。９回に登板した守護神・柳川大晟（たいせい）投手（２２）は、先頭打者を四球で歩かせたものの、後続を断ち無失点。１４試合の登板で１度も失敗はなく、１勝１ホールド、節目の１０セーブ目を挙げた。

開き直ったように、１５０キロ台中盤の真っすぐで押した。先頭の渡部には四球を与えたが、続くネビン、長谷川はいずれも真っすぐで空振り三振。最後は平沢を真っすぐで平凡な左飛に仕留め「真っすぐの質もよかったので、どんどんいけた」と胸を張った。

心身に負担がかかるクローザー。少しずつルーチンが増えてきた。この日、球場を後にしたのは試合終了後２時間半がたった午後７時過ぎ。電気治療などのケアに加え、エクササイズをこなし、バランスの取れた食事も済ませて帰路に就く。「トレーニングもありますし、やることが増えたんで、なんか遅くなっちゃいますね」。丁寧に日々を過ごし、コンディションを維持している。

新庄監督は「柳川くんって、緊張してんのかな？ フォアボール出しても（笑）。柳川くんの中に入って聞いてみたい。次に投げるとき打たれても、あきらめつきますよね。ずっとこんだけ抑えてくれてるから」。指揮官も厚い信頼を寄せる守護神が、まだまだ数字を積み重ねていく。（山口 泰史）