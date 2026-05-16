上方落語のファン感謝デー「第３３回彦八まつり」が１６日、大阪市天王寺区の生國魂（いくたま）神社で開幕し、桂文枝が第４部の「大御所落語会」に登場。任侠（にんきょう）道に生きる年老いた親分が騒動を巻き起こす創作落語「背なで老いてる唐獅子牡丹」を口演した。

枕では８２歳のレジェンドが自身のいまわの際について語った。「お囃子（はやし）さんに来ていただいて『お時間〜！』って言っていただいて（この世から）昇っていったら、雲の人力車が待っている。そこに（桂）三金が待っていて、ちょうちんを持った（桂）三弥がおって」と、ともに２０１９年に先立った弟子の名を挙げた。

さらに「向こうで（桂）枝雀兄さん（９９年没）、（笑福亭）仁鶴兄さん（２１年没）がいて、（２代目桂）春蝶兄さん（９３年没）、（桂）ざこばさん（２４年没）、（笑福亭）福団治さん…は生きてはる」と８５歳の重鎮をイジって笑わせた。

さらにさらに「その後ろには（上方落語）四天王」と６代目笑福亭松鶴、３代目桂米朝、３代目桂春団治、そして師匠である５代目桂文枝が待ち構えているとした。「文枝師匠には『文枝〜！』…私も文枝ですが…『遅かったなぁ』と」と懐かしい甲高いダミ声でモノマネして、オールドファンを笑わせていた。