◆体操 ＮＨＫ杯 第１日（１６日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会の女子２回目は、全日本の得点の半分を持ち越し、個人総合で争われ、４月の全日本個人総合選手権を初制覇した１５歳の新星、西山実沙（なんばク）が、１６４・８９７点で初優勝し、２２年の宮田笙子以来、４年ぶりの高校生女王が誕生した。

２位の岸里奈（戸田ＳＣ）に１・２８５点差をつけてスタートし、最初の種目の跳馬で１４・２６６点で滑り出した。得意の段違い平行棒でも１３・８３３点と得点を重ねると、４種目で大きなミスなく乗り切り、全日本から一度も首位を渡さず完全優勝を遂げた。「自分の演技ができた。緊張はしたけど、楽しんでできた」とはにかんだ。

世界選手権、アジア大会の代表権を手にした。ジュニアでの日本代表経験はあるが、シニアでは初選出。真新しいジャージを着てインタビューに応じ「浮かれちゃう。すごくうれしい」と話し、自身へのご褒美を聞かれると「焼き肉が食べたい」と初々しかった。

２８年ロサンゼルス五輪出場での団体金メダルを目標に掲げている。今年を世界への足がかりにして、夢に向かって勢いをつけていく。

◆西山 実沙（にしやま・みさ）２０１０年９月７日、和歌山市生まれ。１５歳。相愛高１年。なんば体操クラブ所属。３つ上の兄の影響で５歳から競技を始める。あこがれの選手は国内は宮田笙子、海外はナディア・コマネチ。力強く、メリハリのある演技が得意。昨年の世界ジュニア選手権（マニラ）の個人総合で３位。種目別床運動で金、跳馬で銀。１５１センチ。