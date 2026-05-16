春季高校野球の関東大会が千葉県で開幕し、1回戦1試合、2回戦4試合が行われた。今春選抜に出場した横浜（神奈川1位）は9―1で国士舘（東京2位）に7回コールド勝ちした。

「横浜人気」を象徴する客入りだった。1万2000人を収容できる千葉県総合スポーツセンター野球場で、試合開始時には横浜の一塁側内野席が満員になった。外野席も解放され、ナインの一投一打に歓声が沸いた。

大会運営の「ファインプレー」により観客が安全に観戦し、周辺地域に大きな混乱もなく試合を実施できた。実は最初に発表された抽選結果では横浜―国士舘戦は収容人数2500人の浦安市運動公園野球場で実施される予定だった。ただ、大会運営は一旦発表した「メンツ」にこだわることなく柔軟に動いた。神奈川県大会で横浜の試合は多くの観客が訪れている実績を考慮し、約1万多く収容できる千葉県総合スポーツセンター野球場に会場を変更した。

「観客の安全」と「選手が試合に集中できる環境づくり」を重要視した。収容2500人の浦安市運動公園野球場で横浜―国士舘が開催されれば、観客を収容できず、駐車場のトラブルにも発展する可能性が高かった。近隣には東京ディズニーリゾートがあるため、関東大会以外にも影響を及ぼす事態は避けなければならなかった。

また、当初の第2試合は健大高崎（群馬）―佐野日大（栃木）の好カードが控えており、第1試合の観客がそのまま試合観戦する状況も想定でき、「入れ替え」が進まないことで混乱を引き起こす可能性もあった。以上のような予想を立てた結果、横浜―国士舘戦の会場を変更した「2度目の抽選結果」発表に至った。

異例の判断に高校野球ファンからは賛否の声が上がったが、当日の客入りが「好判断」を実証した。予想された通り、横浜の一塁側スタンドは満員になった。もし当初の抽選結果の通り、浦安市運動公園野球場で試合を行っていればパニックは避けられなかっただろう。大会運営の好判断が光った。（アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）