柏が連勝！ 汰木康也の移籍後初ゴールを守り抜く…横浜FMはPK戦含む4連敗で9位に後退
明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が16日に行われ、横浜F・マリノスと柏レイソルが対戦した。
下位に沈むチーム同士の対戦。前半はホームの横浜FMの方が多くのシュートシーンを作り出したが、先制したのは柏だった。42分、パスワークで右サイドを崩し、久保藤次郎が低くて速いクロスをゴール前に供給。飛び込んだ汰木康也が、育成年代を過ごした古巣から待望の移籍後初ゴールを記録した。
横浜FMは後半も多くのシュートを放って押し込むものの決定力に欠き、柏が逃げ切って試合終了。横浜FMはPK戦含めて4連敗、柏は2連勝となった。両チームは勝ち点「17」で並び、柏が得失点差で上回って8位に浮上。横浜FMは9位に後退した。
次節、柏は23日にホームでジェフユナイテッド千葉と、横浜FMは24日に敵地で東京ヴェルディと対戦する。
【スコア】
横浜F・マリノス 0−1 柏レイソル
【得点者】
0−1 42分 汰木康也（柏）
下位に沈むチーム同士の対戦。前半はホームの横浜FMの方が多くのシュートシーンを作り出したが、先制したのは柏だった。42分、パスワークで右サイドを崩し、久保藤次郎が低くて速いクロスをゴール前に供給。飛び込んだ汰木康也が、育成年代を過ごした古巣から待望の移籍後初ゴールを記録した。
次節、柏は23日にホームでジェフユナイテッド千葉と、横浜FMは24日に敵地で東京ヴェルディと対戦する。
【スコア】
横浜F・マリノス 0−1 柏レイソル
【得点者】
0−1 42分 汰木康也（柏）
【ゴール動画】横浜FM vs 柏
今度こそ！！！ついに！！！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 16, 2026
右サイドの連携からクロスに飛び込んだ
汰木康也が待望の移籍後初ゴール！
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚 横浜FM×柏
📺 #DAZN ライブ配信中#Ｊリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/v7eBU6EqHC