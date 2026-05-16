柏が連勝！　汰木康也の移籍後初ゴールを守り抜く…横浜FMはPK戦含む4連敗で9位に後退

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　明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が16日に行われ、横浜F・マリノスと柏レイソルが対戦した。

　下位に沈むチーム同士の対戦。前半はホームの横浜FMの方が多くのシュートシーンを作り出したが、先制したのは柏だった。42分、パスワークで右サイドを崩し、久保藤次郎が低くて速いクロスをゴール前に供給。飛び込んだ汰木康也が、育成年代を過ごした古巣から待望の移籍後初ゴールを記録した。

　横浜FMは後半も多くのシュートを放って押し込むものの決定力に欠き、柏が逃げ切って試合終了。横浜FMはPK戦含めて4連敗、柏は2連勝となった。両チームは勝ち点「17」で並び、柏が得失点差で上回って8位に浮上。横浜FMは9位に後退した。

　次節、柏は23日にホームでジェフユナイテッド千葉と、横浜FMは24日に敵地で東京ヴェルディと対戦する。

【スコア】
横浜F・マリノス　0−1　柏レイソル

【得点者】
0−1　42分　汰木康也（柏）


【ゴール動画】横浜FM vs 柏