Perfume ドキュメンタリー映画の公開を記念して主題歌「コールドスリープ」のティザー映像公開

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Perfumeが「コールドスリープ」のティザー映像を公開した。

■ドキュメンタリー映画で描かれた各シーンと、周年の締めくくりとなった東京ドーム公演の映像が交差

5月15日に配信リリースされた「コールドスリープ」は、Perfumeの結成25周年を記念して同日より公開されたドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の主題歌として中田ヤスタカが書き下ろし、“コールドスリープ”前にレコーディングされた楽曲。

映画の公開を記念して公開されたティザー映像では、ドキュメンタリー映画で描かれた各シーンと、周年の締めくくりとなった『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』のライブ映像が交差。

長年第一線を走り続けてきたPerfumeが、節目となる25周年を迎えるなかで下した決断“コールドスリープ”に至るまでの過程、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そしてPerfumeの未来への選択が、「コールドスリープ」のサウンドとともに収められている。

なお現在、映画公開にあわせてせてプロジェクト『Perfume AFTER SIGNAL PROJECT』が進行中。こちらは本作を受け取った観客の“感想（SIGNAL）”を起点に作品体験が広がっていく取り組みとなっている。詳細は、オフィシャルサイトなどで。

■リリース情報

2026.05.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「コールドスリープ」

https://prfm.lnk.to/cold_sleep

2025.05.27 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” －完全版－』

2025.05.27 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』

2025.05.27 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』

■【画像】映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』のキービジュアル

■【画像】「コールドスリープ」の配信ジャケット

■関連リンク

映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』作品サイト

https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/perfume-movie/

Perfume OFFICIAL SITE

https://www.perfume-web.jp/