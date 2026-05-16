今年6〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの26名が、5月15日についに決定。森保一監督の会見コメント、これまでの出場歴などから、ポジション別に序列や起用法を考察する。

【画像】第二次森保ジャパンの全試合フォーメーション図

CBは2022年カタールW杯経験者の谷口彰悟（シント＝トロイデン）、冨安健洋（アヤックス）、伊藤洋輝（バイエルン）、板倉滉（アヤックス）に、第二次森保ジャパンで台頭した渡辺剛（フェイエノールト）、瀬古歩夢（ル・アーヴル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）という顔触れになった。

一方で左膝十字靭帯断裂からの回復が間に合わなかった町田浩樹（ホッフェンハイム）をはじめ、高井幸大（ボルシアMG）、安藤智哉（ザンクト・パウリ）、橋岡大樹（ヘント）、関根大輝（スタッド・ランス）、植田直通（鹿島アントラーズ）、荒木隼人（サンフレッチェ広島）、中山雄太（FC町田ゼルビア）などが涙を呑む形になった。

現時点のファーストセットは、今年3月のイングランド戦でも安定していた右から渡辺、谷口、伊藤か。冨安と板倉も遜色ないどころか本来のクオリティー的には主力級だが、伊藤を含めた3人はここ1、2年ずっとコンディション維持に苦慮してきた。

とくに冨安は長く怪我に悩まされ、昨夏にアーセナルと契約解除。今年2月に新天地アヤックスで484日ぶりに公式戦出場を果たしたが、現時点で2025-2026シーズンは205分間しかプレーしていない。3月の英国遠征で招集こそされたものの、最終的にはハムストリングの怪我で辞退。最後の代表戦出場は実に2年前の2024年6月だ。

万全なら冨安はクオリティーが頭抜けている

それでも森保監督は、日本歴代最強とも言えるDFとしての総合力を信じてW杯メンバーに選出。懸案のコンディションについては、会見で次のように語っている。

「冨安はもう練習試合で90分やっているという情報を持っている。直近の公式戦ではプレーしていないが、コンディション的に問題ないということを実際に現地に行ったメディカルスタッフ、チームスタッフが確認している。3月のイギリス遠征の前にも、オランダリーグの中でも屈指のインテンシティーの高いゲームだったアヤックス対フェイエノールトで素晴らしいパフォーマンスを見せていた。W杯基準を確認させてもらったなか、怪我の問題もなく、コンディションも上がっている」

クオリティー的に頭抜けている冨安は、コンディションが万全なら主力、安定しなければ同じく体調不良だったカタールW杯当時と同じくプレータイム制限ありのスポット起用になるはず。その冨安、渡辺、板倉、瀬古は3バックで2つ以上のポジションを担えるし、森保監督は会見で4枚しか選出しなかったボランチに有事の際は瀬古と板倉を回すプランも明かした。

それらを総合的に考えると、CB全体の序列が明確になるのは、本番前最後のテストマッチであるアイスランド戦（5月31日）と現地キャンプを経てからだろう。

（ABEMA／サッカー日本代表）

