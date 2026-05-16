HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』より「episode SAKURA」が公開され、1万4000人の頂点に立ち、見事"ファイナルピース"の座を射止めたSAKURAの激動の歩みとロサンゼルスでの新生活が明らかになった。

【映像】LAで生活するSAKURAの様子（共同生活の様子も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人の中から選ばれ見事デビューを掴んだのはSAKURA（飛咲来・15歳 ※参加時の年齢）。SAKURAはアメリカ出身のエミリー（20歳）、スウェーデン出身のレクシー（21歳）、ブラジル出身のサマラ（20歳）とともに4人組のグローバルガールズグループ「SAINT SATINE」として今年全米デビューする。

最終合格者として名前を呼ばれた瞬間、両手で顔を覆って泣き崩れたあの日から数か月。現在のSAKURAは、全米デビューに向けて多忙を極める毎日を送っている。現在の生活について、SAKURAは「選ばれてからは、まず日本に2日間くらい帰って、そのあとすぐ韓国の方に行って、今LAに来てもうすぐ2ヶ月くらい経とうとしてます」と拠点を海外へ移したことを報告。

さらに、共にデビューするメンバーとの関係についても言及し、「メンバーと一緒に、シェアハウスに住んでます」と共同生活を送っていることを告白。グローバルグループならではの苦労もあるようで、「英語が、まだ完璧には全然ほど遠いんですけど、自分で話してみたりとかして、今頑張ってコミュニケーション取ってます」と、言語の壁にぶつかりながらも前向きに挑んでいる姿を見せた。

番組では、彼女のシンデレラストーリーの原点である一次審査についても振り返った。実はSAKURAは追加合格で一次審査を通過している。当時の心境を「追加合格って聞いた時は、すごい驚きもあったんですけど、1回下がってからの上がったって感じだったので、余計に嬉しかったし、これからの未来が見えた時だったので、今思い返すとすごく印象に残ってます」と語り、まさに崖っぷちからのスタートであったことを明かしていた。