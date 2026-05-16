今年6〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの26名が、5月15日についに決定。森保一監督の会見コメント、これまでの出場歴などから、ポジション別に序列や起用法を考察する。

【画像】第二次森保ジャパンの全試合フォーメーション図

まずはGKは、大方の予想通り、鈴木彩艶（パルマ）、早川友基（鹿島アントラーズ）、大迫敬介（サンフレッチェ広島）という3名で決着。さらに序列が最も明確なポジションと言える。

一番手はもちろん鈴木だ。2023年10月から正GKに定着し、2024年アジアカップではミスも目立ったものの、2024年夏のステップアップ（シント＝トロイデン→パルマ）も追い風となり、アジア最終予選では8試合出場で2失点と以降は安定感を増す。2025年10月のブラジル戦、2026年3月のイングランド戦では強豪国相手にもビッグセーブを見せた。

昨年11月上旬にセリエAで左手を骨折したものの、今年3月中旬に復帰。徐々にコンディションは上がっており、檜舞台でもセービング力、そしてキック力に期待がかかる。

直近の実績で考えれば、二番手は2025年J1リーグ最優秀選手の早川、そして三番手は大迫だろう。2025年以降だと谷晃生（FC町田ゼルビア）、小久保ブライアン（シント＝トロイデン）、野澤大志ブランドン（ロイヤル・アントワープ）なども招集されていたが、森保監督は国内組の2人を信頼した。

川島永嗣のような大ベテランもいない

今や欧州ビッグクラブ行きも噂される鈴木の存在を考えれば、GK陣のクオリティー的は過去のW杯と比較しても日本歴代ナンバーワン。ただ、GK陣にW杯経験者がゼロは史上初で（2回目の2002年日韓W杯以降）、2022年カタールW杯の川島永嗣、2010年南アフリカW杯の川口能活のようなロッカールームをまとめられる大ベテランも不在だ。

鈴木は23歳ながら23キャップを誇り、ベルギーとイタリアで国際経験も積んだ。しかし、4年に一度のW杯はまさに“別次元の舞台”だ。森保監督が5大会連続選出となったDF長友佑都（FC東京）を選んだ理由を問われた際、「W杯本大会になるとプレッシャーが想像以上に大きくなるし、メンタル的なところも経験の浅い選手はコントロールが難しくなる。4大会の成果も課題も知っている長友は、コミュニケーションの部分でもチーム全体に影響力を及ぼして貢献できる」と語ったのは、実に象徴的だった。

長友やMF遠藤航などベテラン勢の力も借りながら、鈴木がメンタル的に安定し、本来のパフォーマンスを十分に発揮してくれることを願いたい。

（ABEMA／サッカー日本代表）

