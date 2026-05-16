マチのないリュックや大きなバッグは置き場所に困りますよね。そこで、3COINS（スリーコインズ／スリコ）で買える「バッグ収納におすすめのグッズ」を2つご紹介。バッグがホコリをかぶりにくく、取り出しやすくなります。元祖節約主婦として家事コツを発信する若松美穂さん（50代）が、アイテムの魅力をお届けします。

マチなしリュック＆バッグの収納に苦戦

子どもたちが巣立ってから、一層片付けやものの手放しに精を出すようになりました。そのなかで悩んでいたのが「バッグ類のしまい方」。とくにマチなしで自立しないバッグ・リュックをうまく収納できずにいました。

【写真】3COINSの「クリアボックスバッグ」ですっきり収納

わが家の黒いリュックはやわらかい素材で、棚に立てかけてもすぐ倒れてしまうのが悩みでした。さらにホコリがつきやすいのもネック。娘たちが置いていったものはホコリをかぶり、表面がうっすら白っぽくなっていました。

これまでもさまざまな収納アイテムを試してきましたが、収納後の見た目がなんとなく雑然としてしまうのも気になっていました。

スリコの「クリアボックスバッグ」で、立てて収納できる

そこで、3COINSで人気の「クリア収納シリーズ」の中に入れてみました。今回は高さがあって持ち手もついた「クリアボックスバッグ縦：L」を使用。

やわらかいリュックも、この収納ボックスに入れることで形が安定。クリアボックスの素材がしっかりしているので、立てて収納できます。

さらに、半透明なデザインでうっすら中身が見えるのも魅力。「どこにバッグを入れたかな？」と毎度探さなくてよいのも助かっています。

●ホコリよけもかなう

ボックス上部にはファスナーがついており、ホコリよけにも便利。持ち手もついているので出し入れしやすく、移動させるのもラクちんです。

・クリアボックスバッグ縦：L／クリア収納シリーズ ￥330

横長バッグは「たためるメッシュ収納」にしまう

また、横幅のあるバッグも収納方法を見直すことに。同じく3COINSで買った「たためるメッシュフタ付き収納」を使ってみました。

このケースのよいところはサイズ感。高さ20×幅44×奥行き26cm（※組み立て時）と横幅が長めで、バッグを半分にたためば3つも収納できます。

これまではバッグをクローゼットにつるしたり、重ねて引き出しに入れていましたが、取り出しにくくて不便でした。このアイテムを使い始めて、ようやくしっくりきたように思います。

また、使わないときには折りたためるのもうれしいポイント。

中にあるワイヤーをたためば簡単にペタンコになり、省スペースがかないます。

●透明なフタでバッグの居場所がすぐわかる

透明なフタでバッグをきちんと把握できるのもメリット。見えない場所に入れて、バッグの存在自体を忘れてしまうこともなくなりました。ホコリよけになるほか、見た目もすっきりして取り出しやすくなり、とても快適になりました。

・たためるメッシュフタ付き収納 ￥1100（税込）

収納グッズはもちすぎないように日々気をつけていますが、今回は本当に買ってよかったと感じています。これからもお手頃価格のアイテムで小さな困りごとを解決しつつ、家の片付けを楽しもうと思っています。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください