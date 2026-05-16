大ヒットし、シリーズ化された映画「アメリカン・パイ」(2000年)で知られる俳優ジェイソン・ビッグスと「ラブ・アゲイン」のジェニー・モーレンの約18年に渡った結婚生活に終止符が打たれた。代理人が「ピープル」誌に語ったところによれば、2人は現在も「良好な関係」を保っており、子どもたちの共同育児を最優先にしているという。



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2人の間には息子が2人おり、最近も家族そろってジェイソンの誕生日を祝うなど、円満な関係が続いていると関係者は明かした。「2人はとても良い状態で、強い絆で結ばれています」「今後も素晴らしい関係を保ち続けるはずです」と語っている。



2人は映画「2日間で上手に彼女にナル方法」の撮影現場で出会い、2008年に婚約。その後、同年に極秘結婚し、カリフォルニア州ナパで改めて挙式を行った。



ジェイソンは「アメリカン・パイ」シリーズで主人公ジムを演じ、1990年代末から2000年代初頭を代表するコメディ俳優として知られる。一方のジェニーは数々の映画やテレビドラマに出演しているほか、作家としても活動している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）