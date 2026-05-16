J2・J3百年構想リーグは8試合が16日に行われた

明治安田J2・J3百年構想リーグ第17節の8試合が5月16日に行われた。

暫定での順位が確定。北海道コンサドーレ札幌が7連勝を飾り、逆転での地区優勝に望みをつないでいる。

EAST-Aでは、栃木シティがモンテディオ山形に3-0で勝利した。また、ベガルタ仙台が湘南ベルマーレに2-0で勝利を収めた。SC相模原とヴァンラーレ八戸は1-1で引き分け、PK2-4で八戸が勝利した。この結果、地区優勝を決めている仙台は勝ち点43で首位、湘南は勝ち点31で2位、栃木シティは勝ち点21で6位、山形は勝ち点19で8位、相模原は勝ち点28で4位、八戸は勝ち点18で9位となった。

EAST-Bでは、6連勝中の札幌が福島ユナイテッドFCに3-0で勝利し、19年ぶりの7連勝を達成。首位のヴァンフォーレ甲府とFC岐阜は2-2で引き分け、PK4-3で甲府が勝利した。その他、藤枝MYFCはジュビロ磐田に3-0で勝利を収めた。甲府は勝ち点34で首位をキープし、札幌は勝ち点31で2位、藤枝は勝ち点29で3位、岐阜は勝ち点28で5位、磐田は勝ち点22で8位、福島は勝ち点16で9位となった。

WEST-Aでは、アルビレックス新潟が奈良クラブに2-1で勝利し、暫定ながら2位に浮上。敗れた奈良は8位のままとなった。また、WEST-Bではサガン鳥栖とレノファ山口が1-1で引き分け、PK2-3で山口が勝利した。鳥栖は勝ち点31で2位、山口は勝ち点28で3位となった。4地区中3地区ですでに1位が確定しているなか、EAST-Bのみ優勝の行方は最終節に持ち越しとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）