◇女子ゴルフツアー SkyRKBレディース第2日（2026年5月16日 福岡県 福岡雷山GC＝6490ヤード、パー72）

首位と2打差の7位から出た桑木志帆（23＝大和ハウス工業）は6バーディー、ボギーなしの66をマークし、通算10アンダーで高野愛姫（21＝富士住建）とともに首位に並んだ。

実力者の桑木が猛チャージを見せた。3連続バーディーで滑り出した。3番では6メートルの下りのフックラインを読み切り「難しいライン。入ってくれたので余計弾みになった」と勢いを付けた。後半の11番でも4メートルのバーディーパットを沈めるなどパットが冴えた。

2月にオーストラリアで合宿を行い、自身のプレーを入力するアプリを現地のコーチに勧められた。パットを打つ前にもきちんと歩測するようになり「入る距離と入らない距離が明確になった。無理やり入れにいったりというのもなくなった」と語る。データをうまく活用することでスコアの向上に結びつけている。

24年に3勝を挙げてブレークした。昨年は何度もトップ10に入りながら2位が3度と惜敗を繰り返した。悔しい思いを経験し「優勝したい」と最終日へ闘志を燃やした。