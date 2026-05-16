Perfume「コールドスリープ」、楽曲ティザー映像が解禁 公開中の映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』主題歌
Perfumeの結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が15日より公開。同映画の主題歌「コールドスリープ」も同日に配信され、きょう16日には楽曲のティザー映像が解禁となった。
【動画】Perfume「コールドスリープ」、楽曲ティザー映像
サウンドプロデューサーの中田ヤスタカ（CAPSULE）氏が映画のために書き下ろし、コールドスリープ前にレコーディングされた楽曲となる。
ティザー映像では、ドキュメンタリー映画で描かれた各シーンと、周年の締めくくりとなった「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」のLIVE映像が交差しながら、長年第一線を走り続けてきたPerfumeが、節目となる25周年を迎える中で下した決断“コールドスリープ”に至るまでの過程、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そしてPerfumeの未来への選択が、楽曲「コールドスリープ」のサウンドと共に収められた映像内容となっている。
【動画】Perfume「コールドスリープ」、楽曲ティザー映像
サウンドプロデューサーの中田ヤスタカ（CAPSULE）氏が映画のために書き下ろし、コールドスリープ前にレコーディングされた楽曲となる。