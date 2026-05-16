ロックバンド「氣志團」の綾小路翔（50）が、14日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。初めて来た時に衝撃を受けたという「元祖癒し系女優」のインスタグラムを明かした。

綾小路は「僕、直子さんのインスタがめっちゃ好きで。フォローしているんですけど。結構前から」と女優・飯島直子のインスタグラムについて語った。

さらに「マジで…、僭越ながら、あの…映えてないじゃないですか」と感想を述べた。

飯島は23年に自身のインスタグラムを開始。“飾らない”日常が話題になり、フォロワーが激増し、現在では53.8万人を誇っている。

綾小路は「結構衝撃だったんですよ。初めて見た時に“えっ!?”って」と言うと、飯島は「映えてないかなあ?」と返したが、綾小路は「失礼なんですけど、映えとは真逆の方向にいつも…と僕は感じる」と言いながらも「それがめちゃくちゃ良くて。だって、芸能人の方たち、何かキラキラしたものだけを。もちろん、ご飯をおつくりになられているのは凄く素敵です。そうじゃなくて、時々コンビニの物だけで進むときあるじゃないですか。そのまんまの感じで」と説明した。

飯島が「食べないんですか？コンビニ？」と聞くと「もちろんあります」と答えながらも「でも、コンビニの物を食べているときって、アップする感じじゃないんですよ。めちゃくちゃいいなと思って。コンビニの物食べるんだと思って。なので、凄く好きで。元気が出るんです」と言うと、飯島は大爆笑。「めちゃくちゃ食べます。ありがたいよね。コンビニ」とうなずいていた。