◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日８―０ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）

中日・石川昂弥内野手が１号２ランを含む３安打と暴れた。２回先頭で中前打。３回２死一塁で内角の１４９キロを完璧に捉え、左翼席上段へ運んだ。同じ２００１年生まれのヤクルト・奥川から快音。８回先頭で左前打を放ち、２４年９月１５日の巨人戦（東京D）以来、２シーズンぶりの猛打賞を決めた。

無安打のまま開幕直後に２軍に降格し、１３日に再昇格した。試合前の時点で、今季１２打数１安打の打率８分３厘。１５日はベンチスタートだったが、２試合ぶりのスタメンで「（１軍に）上がってから力みがあったけど、きょうはいい感覚でできた」と、ようやく存在感を示した。昨季から、すり足の打撃フォームに挑戦していたが、ファームで左足を上げる打法に戻した。「（すり足を）ずっとやってきたので、落ちてすぐにはできなかったけど。あまりにも良くなかったから」。思い切った決断で、好感触が戻ってきた。

本塁打の後は、表情を変えずにダイヤモンドを一周。「守備でミスした分を取り返せるように」と気を引き締めた。２回に三塁側ベンチ前の邪飛を追ったが、捕手の石伊と譲り合い、捕球できなかった。試合後も「きょうの試合展開では目立たないけど、競った試合だったら。あれで負けたりもする。レギュラーを目指す立場として、許されない」と自身を戒めた。