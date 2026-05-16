◆体操 ＮＨＫ杯 第１日（１６日、東京体育館）

世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会の女子２回目は、全日本の得点の半分を持ち越し、個人総合で争われ、４月の全日本個人総合選手権で５位だった杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は、１６３・０７９点で３位に入り、世界選手権、アジア大会の代表権をゲットした。

杉原は２２年に一度、第一線を退いたものの、２３年に現役に復帰して今がある。そのきっかけとなったのが２３年のアジア大会。リポーターとして現地で試合を見つめ、きらきらまぶしく映る選手を見つめ「また日本代表として戦い」と思いが湧き、現役に戻ってきた。杉原は「まさかリポーターをやった人が、選手に戻って出るなんて誰も考えなかったと思う。そこに出場できることはすごくうれしいし、ありがたい。去年の世界陸上はすごい盛り上がっていたじゃないですか。アジア大会も絶対盛り上がるし、は注目されると思うので、会場を人気にしてメジャースポーツにつながるように、自分ができることをしたいなと思っている」と指命をもってアジア大会に臨む。