“2児の母”白洲迅の妻・竹内渉、鶏肉や茄子使った手料理公開「お酒に合いそう」「料理上手」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】2児の母・イケメン俳優の39歳妻「お酒に合いそう」手料理公開
竹内は「鶏肉と茄子とピーマンの味噌炒め」とコメントを添え、たくさんの鶏肉・茄子・ピーマンが入った調理中のフライパンの写真を公開。続けて、「めんつゆにつけておいた長芋と梅肉とネギ」と記してあらかじめ袋に入れて仕込んでおいた料理をフライパンの横に並べた調理台の様子を公開し、「韓国海苔つまみながら料理」「ビール飲めないけどビール飲みたくなった」とつづっている。
これらの投稿に、ファンからは「味噌のいい香りが漂ってきそう」「美味しそう」「お酒に合いそう」「レシピ教えてほしい」「料理上手」などの声が上がっている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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◆竹内渉、手料理公開
竹内は「鶏肉と茄子とピーマンの味噌炒め」とコメントを添え、たくさんの鶏肉・茄子・ピーマンが入った調理中のフライパンの写真を公開。続けて、「めんつゆにつけておいた長芋と梅肉とネギ」と記してあらかじめ袋に入れて仕込んでおいた料理をフライパンの横に並べた調理台の様子を公開し、「韓国海苔つまみながら料理」「ビール飲めないけどビール飲みたくなった」とつづっている。
◆竹内渉の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「味噌のいい香りが漂ってきそう」「美味しそう」「お酒に合いそう」「レシピ教えてほしい」「料理上手」などの声が上がっている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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