スターバックス®の新作いちごドリンク♡果肉感たっぷりの贅沢ミルク登場

スターバックス® チルドカップシリーズから、初夏にぴったりな新作「スターバックス® ストロベリークラッシュミルク」が2026年5月19日（火）より期間限定で登場♡全国のファミリーマートで発売されます。一粒ずつ丁寧に手摘みしたいちごの果肉・果汁を使用し、まるでいちごをそのまま頬張ったような贅沢感が楽しめるデザートドリンクです。甘酸っぱさとミルクのコクが重なり合う、この季節だけの特別な味わいに注目です♪

果肉感たっぷりの贅沢ないちご体験♡

「スターバックス® ストロベリークラッシュミルク」は、みずみずしいいちご果肉の食感をしっかり楽しめる、満足感たっぷりのチルドカップドリンクです。

一粒ずつ丁寧に手摘みされたいちごの果肉・果汁を使用し、ほんのり甘酸っぱいフレッシュないちごの風味を実現。

さらに、まろやかなミルクと練乳を合わせることで、コク深くクリーミーな味わいに仕上げられています。

果実感とミルク感のバランスが絶妙で、暑くなり始める初夏にもぴったり♡デザート感覚で楽しめるので、仕事や学校の合間のリフレッシュタイムにもおすすめです。

商品は180gカップ、希望小売価格250円（税別）。賞味期限は18日間となっています。

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心ときめく華やかパッケージ

パッケージデザインにも注目♡今回の「スターバックス® ストロベリークラッシュミルク」は、一粒のいちご果実をイメージした鮮やかなデザインを採用しています。

真っ赤ないちごとキラキラとした粒感が目を引き、手に取るだけで気分が上がる華やかなビジュアルに。

下部にはミルクをイメージしたデザインが施され、いちごの甘みとミルクのコクを視覚的にも表現しています。

スターバックス® チルドカップシリーズは、2005年に日本で世界初発売されて以来、20年以上愛され続けている人気シリーズ。

新ブランドメッセージ「このひとくちと。-STARBUCKS® CHILLED CUP-」のもと、ひとくちごとの贅沢な時間を届けています。

今回の新作も、スターバックスならではのワクワク感と特別感を感じられる一杯となりそうです♪

初夏のおともに楽しみたい限定ドリンク♡

「スターバックス® ストロベリークラッシュミルク」は、果実感たっぷりのいちごとまろやかなミルクが織りなす、今だけの特別なデザートドリンク♡

華やかなパッケージと贅沢な味わいは、自分へのご褒美にもぴったりです。全国のファミリーマートで購入できるので、気になる方はぜひチェックしてみてください♪

期間限定商品のため、見つけたら早めのゲットがおすすめです。