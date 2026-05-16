お笑いコンビＮＯＮ ＳＴＹＬＥの石田明と、アイドルグループＮＭＢ４８の安部若菜が１６日、大阪市の生國魂神社で行われた上方落語協会のファン感謝イベント「第３３回彦八まつり」の落語会に出演した。

石田は、約２０分間の創作落語を披露。「たくさんの落語家さんや落語ファンのお客さんに囲まれて、本当にドキドキしました。以前彦八まつりに出た時より長い２０分という時間だったので、しっかりと作り込んで臨まなあかんなと、良い緊張感を持って高座に上がらせてもらいました」とコメントした。

彦八まつりの実行委員長を務めた月亭方正の前での一席に「方正さんには『ぜひ本番のこの場で初めて見てほしいな』という思いがあり、きょう初めて披露しました」と振り返り、自身のＸで「月亭方正さん、声かけてくださり、ありがとうございました」と感謝の言葉をつづった。

安部は、方正に稽古をつけてもらった古典落語の「平林」を演じた。「４、５年ぶりくらいに落語を人の前でやらせてもらったので、かなり緊張もしたんですけど、優しい皆さんと（桂）米團治師匠がいる安心感のなかで楽しくやらせてもらいました。（方正に）舞台袖で見守られながら無事にやり切ることができました」と振り返った。