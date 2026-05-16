「何も行動しなければ、プレミア行きが確実」W杯メンバーに選出された絶好調の日本代表FW、名門の地元メディアは退団に懸念「この１か月で変貌を遂げた」
シーズン終盤戦、それもタイトルを争う重要な局面で、圧倒的なパフォーマンスを見せている。夏のマーケットに向けて、注目度が高まるのも不思議ではない。
セルティックの前田大然は、この１か月でゴールを量産している。シーズンを通じて批判を浴びてきたが、日本代表の韋駄天FWの活躍により、チームは国内二冠への期待が増しているところだ。
『Football Insider』は５月14日、「ファンは大きな不満を抱いていた。長期的な彼の今後に関する議論も増していた」と報じている。
「だがこの１か月、マエダは変貌を遂げた。プレッシャーで委縮する選手もしばしばいるが、セルティックの国内二冠を目指す戦いは、彼にまったく逆の効果をもたらしたのだ。スプリットになってからのわずか５試合で、彼は７得点をあげ、２アシストを記録した」
「さらに驚きは、スプリット以降のマエダの得点関与が、いずれもセルティックのポイントにつながっていることだ。水曜の試合（前節マザーウェル戦）でも厳しい角度からのフィニッシュで再び重要なゴールをあげ、巻き返しへの口火を切った」
直近の好調ぶりで、シーズン後の去就はさらに注目される。前田は今季限りでの退団が有力とも言われてきた。それだけに、同メディアは「この夏で契約が残り１年となる。彼は新たなチャンスを求めるかもしれない」と続けている。
「この数週間で得点力を証明してきた彼にとって、プレミアリーグへの移籍がステップアップとなるのは疑いない」
「セルティックは夏にマエダのことを決断しなければいけない。何も行動しなければ、プレミアリーグのクラブが彼の素晴らしい調子の恩恵を受けるようになることは確実だ」
北中米ワールドカップの日本代表メンバーにも順当に選出された前田は来季、どのクラブでプレーしているのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「あの角度から逆足でよー決めた」前田大然の鮮烈左足弾
セルティックの前田大然は、この１か月でゴールを量産している。シーズンを通じて批判を浴びてきたが、日本代表の韋駄天FWの活躍により、チームは国内二冠への期待が増しているところだ。
『Football Insider』は５月14日、「ファンは大きな不満を抱いていた。長期的な彼の今後に関する議論も増していた」と報じている。
「さらに驚きは、スプリット以降のマエダの得点関与が、いずれもセルティックのポイントにつながっていることだ。水曜の試合（前節マザーウェル戦）でも厳しい角度からのフィニッシュで再び重要なゴールをあげ、巻き返しへの口火を切った」
直近の好調ぶりで、シーズン後の去就はさらに注目される。前田は今季限りでの退団が有力とも言われてきた。それだけに、同メディアは「この夏で契約が残り１年となる。彼は新たなチャンスを求めるかもしれない」と続けている。
「この数週間で得点力を証明してきた彼にとって、プレミアリーグへの移籍がステップアップとなるのは疑いない」
「セルティックは夏にマエダのことを決断しなければいけない。何も行動しなければ、プレミアリーグのクラブが彼の素晴らしい調子の恩恵を受けるようになることは確実だ」
北中米ワールドカップの日本代表メンバーにも順当に選出された前田は来季、どのクラブでプレーしているのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「あの角度から逆足でよー決めた」前田大然の鮮烈左足弾