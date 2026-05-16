「納得しているかといったら…」古巣相手に決勝弾→HTで交代。柏の汰木康也が滲ませた悔しさ「また次の試合につなげられたらなと」

「納得しているかといったら…」古巣相手に決勝弾→HTで交代。柏の汰木康也が滲ませた悔しさ「また次の試合につなげられたらなと」