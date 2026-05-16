「納得しているかといったら…」古巣相手に決勝弾→HTで交代。柏の汰木康也が滲ませた悔しさ「また次の試合につなげられたらなと」
柏レイソルは５月16日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第17節で横浜F・マリノスと敵地の日産スタジアムで対戦し、１−０で勝利を収めた。
チームを２連勝に導く決勝ゴールを挙げ、勝利の立役者となったのは汰木康也。42分、右サイドからの折り返しに左足で合わせてネットを揺らした。
30歳のアタッカーは試合後のフラッシュインタビューで、「自分たちのやりたい内容ではなかったですけど、こういうゲームをしっかり勝ち切れたことは、自信につながると思います」と振り返った。
得点は、アカデミー時代から育った古巣を相手に決めたものだった。小学校３年生から高校３年生まで通ったスタジアムでのゴールには、格別の思いがあったという。
「やっぱり特別な思い入れのあるスタジアム、クラブですし、そういう思いもちょっと試合前に感じながら試合に入りました」と胸の内を明かし、「このスタジアムでゴールを取れたことは自分にとっては特別だと思います」と喜びを語った。
しかし、汰木は得点直後のハーフタイムで交代。もう少しピッチに立ちたかった思いを問われると、「ですね」と頷いた。
監督から理由は説明されたとしつつも、「まあ納得しているかといったら難しいですけど」と率直な心境を吐露した。
一方で、「前半から積極的に守備に行って、ボールを握って相手を走らせて、後半メンバーを変えてまたギアチェンジしてゴールに迫っていくというのが今のレイソルのスタイル」とチームの方針に理解を示し、「この悔しさをまた次の試合につなげられたらなと思います」と前を向いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
チームを２連勝に導く決勝ゴールを挙げ、勝利の立役者となったのは汰木康也。42分、右サイドからの折り返しに左足で合わせてネットを揺らした。
30歳のアタッカーは試合後のフラッシュインタビューで、「自分たちのやりたい内容ではなかったですけど、こういうゲームをしっかり勝ち切れたことは、自信につながると思います」と振り返った。
「やっぱり特別な思い入れのあるスタジアム、クラブですし、そういう思いもちょっと試合前に感じながら試合に入りました」と胸の内を明かし、「このスタジアムでゴールを取れたことは自分にとっては特別だと思います」と喜びを語った。
しかし、汰木は得点直後のハーフタイムで交代。もう少しピッチに立ちたかった思いを問われると、「ですね」と頷いた。
監督から理由は説明されたとしつつも、「まあ納得しているかといったら難しいですけど」と率直な心境を吐露した。
一方で、「前半から積極的に守備に行って、ボールを握って相手を走らせて、後半メンバーを変えてまたギアチェンジしてゴールに迫っていくというのが今のレイソルのスタイル」とチームの方針に理解を示し、「この悔しさをまた次の試合につなげられたらなと思います」と前を向いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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