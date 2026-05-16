◇男子ゴルフツアー 関西オープン選手権第3日（2026年5月16日 大阪府 茨木CC＝6734ヤード、パー70）

1打差の2位から出た池田勇太（40＝フリー）が3バーディー、4ボギーの71で回り、通算5アンダーで首位に浮上した。

トップに立ったとはいえ、スコアを落としたことが許せない。池田は「流れをつかめなかった。4日間やれば、こういう日もある」とため息をついた。

1番はフェアウエーからピン右に乗せて難なくバーディー。ところが後が続かない。「良かったのは18番の5メートルのパーパットだけ」というもどかしいラウンドだった。

それでも最終日最終組の枠を確保し「最終組で回って優勝したいからね。一つ前の組で優勝するのとは全然違うから」と安堵（あんど）の表情も見せた。

22年から顎偏位症（がくへんいしょう）の影響で体の痛みに悩まされた。23年には14シーズンに渡り守ってきたシードも失った。

治療も終わり、リスタートを切った今季ついに完全復活のチャンスが訪れた。40歳のエンターテイナーは19年ミズノ・オープン以来のツアー通算22勝目に照準を定めている。