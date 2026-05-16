総フォロワー700万人のMumeixxx（むめい）が15日、大阪・Yogibo META VALLEYで「Level 01: The Beginning」にゲストとして出演した。ゲームクリエイターと一体となった新プロジェクトの第1弾ライブで、200人を魅了した。

星歴20XX年のゲーム世界の危機を救うという壮大な物語を軸にしたライブ。ゲストとして呼び込まれたMumeixxxは、リーダーの藤田晴美が書き下ろした「Super Brightest Light」を早速披露。藤田から「息継ぎする暇がないくらい難しい」と説明があると、「ハードル上げるじゃないですか」と返しながらも歌い上げた。その姿に会場からは大歓声があがり、歌い終えると「みんな、盛り上げ上手ですね。すばらしい」とニッコリ。

終盤には「STAY ALIVE」でベースを披露。「中学校高校の文化祭でしか弾いたことないんですよ。温かく見守ってください」と言いながらも、見事なベースプレイで会場を沸かせた。最後は「皆さんが盛り上げ上手で本当に楽しかった。また一緒にやりたい」と手応えを口にした。