タレントの滝沢カレンが３４歳の誕生日を迎えたことを報告した。

滝沢は１６日までに自身のインスタグラムを更新。「無事、２０２６年５月１３日に３４歳になりました」と報告し、「まだまだ地球年齢に比べたら呼吸ほどのはじっこのような年齢ですが、それでもわたしなりにとびっきりの３４年間を過ごせてきた気がします どうも思わなかった日も、印象ない日も、早く明日になれと思った日も、終わらないでくれと思った日も、またこんな日を過ごしたいと思った日も様々たくさんあります 大中小の思い出を詰めた３４年間でした」とこれまでの日々を振り返った。

さらに、「そして３４歳も周りの方に優しくされて嬉しかった気持ちをいつも忘れずに、わたしも人を大切にしていきたいです。"自分より誰か"こんな一年にしてみようと思います もう子供とは言えない年齢になってきていますが、一体大人になれているのか... 胸張ってこれからも一人前になれますように」と３４歳の抱負についても言及。

最後に「お仕事の楽屋で大好きなアーノルドと共に祝っていただきました 最高すぎる！！ ありがとうございました」とつづると、「ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ ３４」の形をしたバルーンなどでデコレーションされた部屋で笑顔を見せるショットをアップ。「アーノルドと共に」と記したように、楽屋の壁にはハリウッド俳優のアーノルド・シュワルツェネッガーのポスターが貼られている。

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