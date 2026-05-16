イモトアヤコ、彩り豊かな運動会弁当公開「豪華」「盛り付けが丁寧」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】お笑いタレントのイモトアヤコが5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの運動会弁当を公開した。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「豪華」おにぎりにウインナー…運動会弁当公開
イモトは「運動会 晴天」とコメントし、ラッブに包まれたたくさんのおにぎりやウインナー入りの卵焼き、キュウリ入りのちくわ、肉巻き、ブロッコリー、ウインナーなどが彩り良く詰められた大きな弁当箱2つを公開。さらに、いちごやマスカット、ブドウなどのフルーツが入った容器が添えられた運動会弁当を披露している。
この投稿に、ファンからは「豪華なお弁当」「彩りが綺麗」「盛り付けが丁寧」「パワーが出そう」「子どもが喜びそうなおかずがたくさん」「美味しそう」「晴れて良かったですね」などの声が上がっている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ」40歳タレント「豪華」おにぎりにウインナー…運動会弁当公開
◆イモトアヤコ、運動会弁当公開
イモトは「運動会 晴天」とコメントし、ラッブに包まれたたくさんのおにぎりやウインナー入りの卵焼き、キュウリ入りのちくわ、肉巻き、ブロッコリー、ウインナーなどが彩り良く詰められた大きな弁当箱2つを公開。さらに、いちごやマスカット、ブドウなどのフルーツが入った容器が添えられた運動会弁当を披露している。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「豪華なお弁当」「彩りが綺麗」「盛り付けが丁寧」「パワーが出そう」「子どもが喜びそうなおかずがたくさん」「美味しそう」「晴れて良かったですね」などの声が上がっている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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