ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めるＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭」が１５日放送された。

ベテラン対ルーキーのチーム対抗で、年の差ヒット曲バトル。ベテラン組のメンバーとして、久宝留理子が番組初出演となった。

浜田から「普段あんまこういう番組に出られないですよね？」と向けられた久宝は、「そうですね、めっちゃ緊張してます」と珍しいバラエティー出演に、率直な感想。「同郷の浜田さんのお誘いということもあって、兵庫県（神戸市出身）なので断れない」と出演理由を冗談めかしながら説明した。

カラオケスタイルで「ＤＥＳＩＲＥ−情熱−」「キューティーハニー」を歌ったのに続いて、自身の代表曲「男」も熱唱。名曲サビクイズでは、キーボーディストの夫・都啓一がメンバーのバンド、ＳＯＰＨＩＡの「街」を正解する胸アツ展開となった。

１９９３年にはＮＨＫ紅白歌合戦に出場した５７歳レジェンドの活躍に、ＳＮＳも大興奮。「懐かしい〜！！」「歌声変わらんなぁ」「上手くて聞き惚れる」「相変わらずめちゃくちゃ歌ウメェ」「久宝留理子さんに街てｗｗ」などと、多くの反響が寄せられていた。