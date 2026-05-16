季節外れの暑さ　全国で真夏日続出　遊園地では“わんこプール”　仙台「すずめ踊り」もにぎわう

16日は全国的に高気圧に覆われて、西日本を中心に2026年最多の真夏日を観測しました。

5月とは思えない暑さとなった各地の様子です。

最高気温が28度を超えた埼玉・所沢市にある遊園地のプールでは、わんこが水遊びをしていました。

この遊園地では、期間限定でわんこと一緒に楽しめるイベント「わんわん西武園ゆうえんち」が開かれていて、わんこも入れるプールが開放されました。

さらにメリーゴーラウンドに乗っているのもわんこです。

園内は愛犬を連れた多くの人でにぎわいました。

来場者からは「プールは初めてなので、こんなに泳げるのは知らなかった。こんなにがっつりひとりで泳いでいるのを初めて見た」「犬の思い出づくりに。来月誕生日なので。（Q. 来てみてどう？）最高です！」「赤ちゃんとわんちゃん一緒にいるんですけど、一緒に遊べるところがあまりないので、お留守番させたくないのでうれしい」といった声が聞かれました。

昭和のにぎわいを再現した商店街で愛犬の写真を撮る人も。

わんこと一緒に列車に乗った男の子は「わんわんと乗れてうれしかった」と話していました。

また、園内ではかき氷を食べる子どもたちの姿も見られました。

16日は全国的に晴れて、西日本を中心に2026年最多となる40カ所の観測地点で真夏日となりました。

福岡・太宰府市では30.7度を観測し、2日連続で真夏日となりました。

町のシンボル「太宰府天満宮」では本殿の改修工事が完了し、仮殿での参拝は16日が最終日となり、朝から多くの人が訪れていました。

そうした中、杜（もり）の都、宮城・仙台市では初夏の風物詩「仙台・青葉まつり」が始まり、踊り子たちが地元の郷土芸能「すずめ踊り」を披露しました。

2026年は仙台の観光姉妹都市・徳島市の「阿波おどり」と「すずめ踊り」が共演し、会場を盛り上げていました。

ところ代わって、新潟・柏崎市では初夏を代表する花「カキツバタ」が見頃を迎えています。

「夢の森公園」には約3万本のカキツバタが群生していて、2026年は気温が高い日が続いたことから例年より早く開花したといいます。

カキツバタを見た人は「むらさきいろの花があったのよ。（Q. どんな気持ちになった？）たのしかった」「昔の平安貴族が眺めていた光景かなと思ったりする」などと話していました。

週末の16日は多くの人が訪れ、一面に広がる紫色の風景を写真に収めるなどしていました。

17日は全国的にさらに気温が上がると予想されていて、熱中症への警戒が必要となりそうです。