前日W杯メンバー選出のDF長友佑都は出番なし…FC東京・松橋監督「戦術的な理由」
[5.16 J1百年構想EAST第17節 浦和 0-0(PK9-10) FC東京 埼玉]
FC東京は16日、J1百年構想リーグ第17節で浦和レッズと対戦した。0-0で迎えたPK戦に10-9で勝利し、勝ち点2を獲得。勝ち点0に終わった場合は最終節を待たずにEAST首位の可能性が消滅するというなか、なんとか望みをつないだ。
試合後、松橋力蔵監督は「本来、欲しかった勝ち点には一つ足りないゲームになったが、もちろん完璧とまではいかない中でも、目線を合わせて攻守においてやってくれた」と振り返りつつ、後攻でのPK戦勝利に「PK戦では2度早めに止められたということはありつつも、折れずに、最後まで勝ちを手繰り寄せたのは価値があると思っている。素晴らしいゲームをしてくれた」と称えた。
前日15日に日本代表のW杯メンバーに選出されたDF長友佑都はベンチ入りしたが、出場がなかった。17日にW杯メンバー選出記者会見を控えていることもあり、試合後のミックスゾーンでは報道陣の祝福の声に「ありがとうございます」と笑顔で応じながらも「また明日」と口にしながらスタジアムを後にした。
松橋監督は長友の温存理由をコンディション面ではなく「戦術的な理由」と説明。「もちろんリードした中でどうゲームをクローズするかという点での交代は頭にあったが、必ずしもというところではなく、点を取りに行くというところではそこまで大きく変える必要がないと思った。戦術的な理由が先発ではなくゲームチェンジャー(途中出場)に入ってもらった理由」と述べた。
また試合中には韓国代表のW杯メンバー発表があり、GKキム・スンギュが4大会連続のメンバー入り。キムは試合中に再三のビッグセーブを見せただけでなく、PKストップでもチームを助け、さすがのパフォーマンスを見せた。松橋監督は「本当に素晴らしいの一言」と守護神の働きぶりに賞賛を送った。
(取材・文 竹内達也)
FC東京は16日、J1百年構想リーグ第17節で浦和レッズと対戦した。0-0で迎えたPK戦に10-9で勝利し、勝ち点2を獲得。勝ち点0に終わった場合は最終節を待たずにEAST首位の可能性が消滅するというなか、なんとか望みをつないだ。
試合後、松橋力蔵監督は「本来、欲しかった勝ち点には一つ足りないゲームになったが、もちろん完璧とまではいかない中でも、目線を合わせて攻守においてやってくれた」と振り返りつつ、後攻でのPK戦勝利に「PK戦では2度早めに止められたということはありつつも、折れずに、最後まで勝ちを手繰り寄せたのは価値があると思っている。素晴らしいゲームをしてくれた」と称えた。
松橋監督は長友の温存理由をコンディション面ではなく「戦術的な理由」と説明。「もちろんリードした中でどうゲームをクローズするかという点での交代は頭にあったが、必ずしもというところではなく、点を取りに行くというところではそこまで大きく変える必要がないと思った。戦術的な理由が先発ではなくゲームチェンジャー(途中出場)に入ってもらった理由」と述べた。
また試合中には韓国代表のW杯メンバー発表があり、GKキム・スンギュが4大会連続のメンバー入り。キムは試合中に再三のビッグセーブを見せただけでなく、PKストップでもチームを助け、さすがのパフォーマンスを見せた。松橋監督は「本当に素晴らしいの一言」と守護神の働きぶりに賞賛を送った。
(取材・文 竹内達也)