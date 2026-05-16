５月16日放送の満天☆青空レストランにて、

黒椎茸を使った「麻婆黒椎茸」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

（４人分）

黒椎茸 ２個

つぼみたけ ２０個（なければ椎茸を増やす）

豚挽き肉 １５０ｇ

長ネギ １/２本

にんにく １片

しょうが １片

サラダ油 大さじ１

花椒入り ラー油 小さじ１/２

豆板醤 小さじ２

一味唐辛子 小さじ１/４

水溶き片栗粉 適量

粉山椒 小さじ１/２

糸唐辛子 適量

<合わせ調味料>

湯 ２００ｃｃ

中華だし 小さじ１強

醤油 大さじ１

酒 大さじ４

味噌 小さじ１

甜麺醤 大さじ２

砂糖 小さじ１

黒椎茸の軸と傘を分け、傘は９等分、軸は縦半分に切る長ネギはみじん切り、にんにくとしょうがはすりおろす合わせ調味料を混ぜ合わせておくフライパンにサラダ油を熱して、にんにく、しょうがを入れ、香りが出たらラー油、豆板醤、一味唐辛子を加え、弱火で香りを出す挽き肉を加え、色が変わってきたら１の椎茸とつぼみたけを入れて炒める３の合わせ調味料を入れ、沸いて来たら長ネギを加えて５分程煮る一旦火を止めて水溶き片栗粉を回し入れ、再度火をつけて、混ぜながらとろみを付けるお皿に盛り付け、粉山椒をふり、糸唐辛子を飾って完成

※辛さはお好みで調整してください