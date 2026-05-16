５月16日放送の満天☆青空レストランにて、

黒椎茸を使った「無限黒椎茸うどん」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

（４人分）

黒椎茸 ３個

ニラ １/２束

長ネギ １/２本

玉ネギ １個

せり １/２束

にんにく １片

しょうが １片

唐辛子 １本

白煎りゴマ 大さじ２

ゴマ油 大さじ１

酒 １００ｃｃ

みりん ５０ｃｃ

砂糖 小さじ２

Ａ 醤油 ５０ｃｃ

昆布つゆ ５０ｃｃ

豆板醤 大さじ１/２

顆粒鶏ガラスープ 大さじ１

ゴマ油 適量

うどん ４玉

卵黄 ４個

椎茸は軸ごと半分に切り、さらに５ｍｍ厚さにスライスするニラは小口切り、長ネギは斜め薄切り、玉ネギも薄切り、せりは根ごと５ｃｍに切る。にんにくとしょうがはみじん切りにする鍋にゴマ油大さじ１、にんにく、しょうがを入れて弱火にかけ、香りが出たらAと１の椎茸を入れ、５分程煮て、白ゴマを入れる耐熱ボウルに玉ネギ、ニラ、長ネギ、せりを入れる。３がアツアツのうちに上から回し入れ、唐辛子を乗せる粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす冷えたらゴマ油を加え、全体を混ぜ合わせるうどんを茹でて氷水で締める。水気を切って器に盛るうどんの上に６をかけ、卵黄を乗せて完成