西武・隅田知一郎投手が16日、自身のSNSを更新。登板回避となったことへの思いや、現在の状態、今後に向けての意気込みなどについてもつづりました。

当初、16日の日本ハム戦の予告先発として発表されていた隅田投手。しかし日本野球機構(NPB)から、「左肩違和感」のため急きょ佐藤爽投手へ変更となったことが発表されました。

試合後、自身のＸ(旧Twitter)を更新した隅田投手。冒頭から「今日はチーム、佐藤爽選手、僕の登板を見にきてくれたファンの皆さんに申し訳ない気持ちでいっぱいです」と謝罪の意を表します。なお肩の状態については軽症で、異常はないとも報告。監督をはじめ、コーチやトレーナー陣に登板を止めてもらったことを明かしました。

さらに登板を飛ばしてしまったことへの“歯がゆさ”も吐露。それと同時に、マウンドにあがる際の責任感も再認識したとつづります。

続けて隅田投手は「僕の周りには今のところ味方しかいません ライオンズのユニホームを着ている限り その人たちに恩返ししていきたいです」、「気が早すぎますが ファンの皆さんにも今のライオンズで優勝している姿を見せたいです」と率直な言葉を並べ、「いい時も悪い時もありますが 僕のいい投球をまた見にきてほしいです これからも応援よろしくお願いします」と締めくくりました。

このメッセージにはファンもすぐさまリアクション。状態の報告に安どする声や、今後の活躍に期待する声などが多く寄せられています。