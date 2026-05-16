ホーム最終戦を終えた磐田の選手たちはスタジアムを一周して来場者にあいさつした（カメラ・甲斐　毅彦）

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◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１７節　藤枝３―０磐田（１６日・ヤマハスタジアム）

　Ｊ２ジュビロ磐田はホームで藤枝に０―３で敗れた。前半３８分に先制を許すと、反撃を狙った後半は４分にセットプレーから失点。その１分後には追加点を決められて圧倒された。前節の福島戦では今季ワーストタイの４失点を喫したが、屈辱の敗戦から立て直せず。藤枝との「蒼藤決戦」は３連敗となった。

　ホーム最終節で完敗。ヤマハスタジアムは重苦しい空気に包まれた。勝利を祝う藤枝のお祭り騒ぎが収まると、選手、スタッフは静かにピッチに姿を現し、サポーターにあいさつした。

　大友健寿代表取締役社長は低迷した今季を振り返りながら「私が就任して少し違う風を吹かすことができればと思いましたが、なかなか難しく、皆さんが思い描いていた景色ではないと思います。選手たちを勝たせてあげることができず反省しています。この反省を生かして次に進んでいきたいと考えています」と話した。

　主将のＭＦ角昂志郎は「情けない試合が多かった。本当に申し訳ないと思います」とサポーターにわび「この状況を変えられるのは選手しかいない。覚悟を持ってこれからも戦い抜きたいと思います」と決意を示した。

　今季はここまで８勝９敗で勝ち点２２。２３日の最終節はアウェーで暫定２位の札幌と対戦する。角は「波に乗っている札幌に勝てば、いい流れで次につながると思う」と有終の美を誓った。