ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「OCHA NORMA」が16日、東京・ニッショーホールでコンサートツアー「OCHA NORMA LIVE TOUR 2026 SPRING 〜Overdrive CHAllenge〜」を開催し、会場に集まったファンを熱く盛り上げた。

4月から始まった本ツアーでは、前半はライブハウスを巡り、この日からホール公演がスタート。ツアータイトル「Overdrive CHAllenge」には“到達点を通過点に変え、限界の先へ加速し続ける”という決意が込められており、その覚悟を体現するかのように、一曲目に披露した新曲「ダントツで愛して」からメンバー全員がアクセル全開。この曲は7月8日リリースの新シングル「ダントツで愛して/また、あなたに恋焦がれているんだ」に収録されており、グループのあふれ出るエナジーを感じられる、激しいギターサウンドが印象的な楽曲。メンバーのパワフルな歌声やフェイクに応えるかのように、会場の温度も一気に高まっていく。

ライブ終盤では、新シングルから「また、あなたに恋焦がれているんだ」を初パフォーマンス。相手を思う恋心から湧き出る希望を歌った一曲で、広本瑠璃と窪田七海のアコースティックギター演奏から始まり、楽曲のメッセージをしっかりと届ける温かな歌声とメンバーたちの笑顔で会場は優しい空気に満たされた。さらに、ニューシングルのアディショナルトラックとして収録され、「IDOL BATTLE ALIVE」での優勝賞金500万円を使って制作したDance Performance Videoが話題の「ライアーライナー」、ユニット曲やアカペラでの歌唱など、パワフルにファンを楽しませた。

久しぶりのホール公演に筒井澪心は「たくさんの方に囲まれながらライブができて本当にうれしい」と笑顔。また西崎美空はYouTubeやSNSで「初めてライブに行きます」というコメントをよく見かけたといい、「OCHA NORMA の沼にハマってもらうぞ！という心意気でいた」と話した。窪田は今回の公演を通して挑戦したアカペラとギター演奏に触れ、「最終日まで一生懸命全力でチャレンジして、もっと成長したい」、斉藤円香も「OCHA NORMAの魅力をみなさんにどんどん伝えていきたい」とさらなるパワーアップを誓った。

昨年リリースした「女の愛想は武器じゃない」のミュージックビデオ再生回数が100万回を突破し、同年11月開催のライブバトルプロジェクト「IDOL BATTLE ALIVE」で優勝するなど、勢いにのるOCHA NORMA。本ツアーは、このあと愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール、大阪・大阪国際交流センター 大ホールと続き、6月4日の東京・なかの ZERO 大ホールで千秋楽を迎える。新シングル「ダントツで愛して/また、あなたに恋焦がれているんだ」は7月8日にリリース予定で、アディショナルトラック「ライアーライナー」は16日から先行配信がスタート。7月13日にはデビュー4周年を迎え、さらに勢いを増して次のステージへと進んでいく。