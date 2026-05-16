痛ましい事故が産んだ「トンネル前の信号機」

NEXCO中日本東京支社の公式SNSアカウントが、東名高速「日本坂トンネル」の写真とともに、利用者に注意を呼びかける投稿を行ったところ、反響を呼んでいます。どういった内容だったのでしょうか。

【動画】えっ…これが「高速トンネル前の信号機」全貌です

公式アカウントは同トンネルの写真とともに、「高速道路には信号機が設置されているトンネルがあります」とし、「赤信号の場合は進入禁止となりますので、緊急車両の通行の妨げにならないように、道路の左側に寄せてトンネルの手前で停車してください」と投稿しました。

この日本坂トンネルでは1979年7月に火災が発生し、そのことを知らない車両が多数進入したことで、170台以上が全焼する大災害に発展しました。これをうけて同トンネルで1981年、全国で初めて高速道路のトンネル前に設置し、これが全国に波及することとなりました。

今回の投稿を見たSNSユーザーからは「これ赤だったら止まらんといかんのやね。普通に知らなかった」「全然気づかなかったわ」「周知徹底を何卒」「珍しい」「日本坂トンネルの写真を出してくるところがまた…」「その信号設置のきっかけとなった事故現場を出してくるあたり中々」「今やこれをSNSで発信しないと意味がわからない人が増えてるということか…」といったコメントが公式アカウントへ寄せられています。