W杯メンバー入り翌日、なぜ長友佑都は浦和戦で起用されなかったのか？ FC東京の指揮官がその理由について言及
2026年５月15日に５大会連続のW杯メンバー入りを果たした長友佑都が、翌日の浦和レッズ戦でベンチスタート。黙々とウォーミングアップする姿が印象的だった彼は、ハーフタイム中も精力的にパス回しの練習をしていたが、結局は出番なしだった。
なぜそうなったのか。
起用しなかった理由について、FC東京の松橋力蔵監督は「戦術的な部分」と述べた。
「我々がリードしてたら、どうクローズするかという中での交代はもちろんありました。ただ、必ずしもということではなかったので、（ゴールを）取りに行く中で大きく選手を変える必要はありませんでした」
メンバー入り翌日の試合で長友の勇姿を見れなかったのは残念だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
なぜそうなったのか。
起用しなかった理由について、FC東京の松橋力蔵監督は「戦術的な部分」と述べた。
「我々がリードしてたら、どうクローズするかという中での交代はもちろんありました。ただ、必ずしもということではなかったので、（ゴールを）取りに行く中で大きく選手を変える必要はありませんでした」
メンバー入り翌日の試合で長友の勇姿を見れなかったのは残念だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！