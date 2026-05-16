俳優の本郷奏多(35)が韓国で開催中のポーカーの大会で優勝したことが16日、分かった。大会公式サイトなどを通じて伝えられ、本郷は約122万円の賞金を獲得した。海外でのポーカー大会では、俳優・田中圭(41)が高額の賞金を獲得するなど、日本の人気俳優の活躍が続いている。

本郷は韓国・仁川で開催中の「Gods of Poker Incheon 2026」に参戦。参加費220万ウォン(約23万円)の「ターボ・ハイローラー」の部に出場して見事に優勝を果たし、賞金1152万ウォン(約122万円)を獲得した。

海外で開催されている大会に日本の人気俳優が出場するケースが続いており、田中圭が今月5日、オーストラリア・メルボルンで開催されているポーカーの大会「Aussie Millions Poker Championship」（オージーミリオン）に出場。決勝ステージに臨み、優勝争いを演じながら7位入賞。賞金11万1720オーストラリアドル（約1250万円）を獲得した。

田中は昨年7月、米ラスベガスで行われたポーカーの世界大会「ワールドシリーズオブポーカー」に出場。その中で参加費1000ドル（約14万円）のイベント「スーパーターボ」で3位に入り、賞金11万5295ドル（約1714万円）を獲得した。

SNSでは「田中圭に続いて、俳優界のポーカー強者また現れた」「田中圭と本郷奏多が対戦する絵を見てみたい」「すごい」などの声が相次いで寄せられていた。