2児の母・石川梨華「朝から色々」豚ピリ辛つけ蕎麦・大量チキンカレー…手料理披露で反響「野菜たっぷりでヘルシー」「尊敬」
【モデルプレス＝2026/05/16】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝から作った様々な料理を公開した。
【写真】41歳元モー娘。「ヘルシー」カレーにスープ…野菜たっぷり手料理披露
石川は「今日は朝から色々作ってまーす」とコメントし、カットした白ネギやニンジンがそれぞれボウルや器に入っている様子を公開。「お昼は豚ピリ辛つけ蕎麦」と添え、ニンジンやキャベツなど野菜やベーコンの入ったコンソメスープを披露したほか「大量のチキンカレー バーモンドカレー甘口を一箱と半分使った！」と鍋いっぱいに作ったカレーを見せた。
これらの投稿に、ファンからは「朝から本格料理尊敬する」「どれも美味しそう」「野菜たっぷりでヘルシー」「カレーのボリュームすごい」「料理上手」などの声が上がっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「ヘルシー」カレーにスープ…野菜たっぷり手料理披露
◆石川梨華、朝から料理
石川は「今日は朝から色々作ってまーす」とコメントし、カットした白ネギやニンジンがそれぞれボウルや器に入っている様子を公開。「お昼は豚ピリ辛つけ蕎麦」と添え、ニンジンやキャベツなど野菜やベーコンの入ったコンソメスープを披露したほか「大量のチキンカレー バーモンドカレー甘口を一箱と半分使った！」と鍋いっぱいに作ったカレーを見せた。
◆石川梨華の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「朝から本格料理尊敬する」「どれも美味しそう」「野菜たっぷりでヘルシー」「カレーのボリュームすごい」「料理上手」などの声が上がっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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