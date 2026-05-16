南明奈、濱口優（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/16】タレントの南明奈が5月16日、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告し、夫でお笑いコンビ・よゐこの濱口優との夫婦ショットを公開した。

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◆南明奈、よゐこ濱口優とのバースデー夫婦ショット公開


南は「昨日5月15日で37歳になりました」と報告し、「毎年恒例のサーティワンのアイスケーキでお祝いしてもらいました プリンセスが可愛い」とつづった。投稿では「HAPPY BIRTHDAY あきな」と書かれたチョコレートのプレートが乗せられたアイスケーキ、そして、密着し笑顔を見せている夫婦ショットが公開されている

◆南明奈の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「いつもラブラブで素敵」「優しい気持ちになれる写真」「癒しオーラが溢れてる」「可愛い夫婦ショット」「仲良しで憧れる」などと反響が寄せられている。

南は、2018年5月に濱口と結婚。2022年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）

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