陸上のセイコーゴールデングランプリ（１７日・ＭＵＦＧ国立競技場）の有力選手記者会見が１６日、会場で行われ、男子１００メートルに出場するパリ五輪金メダリストのノア・ライルズ（米）は「シーズン最初のレース。（予選を含めて）２本走るので、走れば走るほどパフォーマンスが上がると思う」と抱負を語った。

同じ国立競技場で行われた昨年９月の世界選手権東京大会では、男子２００メートル、同４００メートルリレーの２冠を達成し、同１００メートルでも銅メダルを獲得。「楽しかったの一言に尽きる」と、満足そうに振り返った。

レース前後や表彰式では人気アニメ「ドラゴンボール」の必殺技として知られる「かめはめ波」や「元気玉」のパフォーマンスも披露し、大観衆を沸かせたライルズは、今回のレースでのパフォーマンスについても、「皆さん、楽しみに待っていてください」と、いたずらっぽく笑った。

ライルズとともに会見に出席した元男子１００メートル日本記録保持者の桐生祥秀（日本生命）は「ライルズ選手にはすごくファンがいると思うけど、日本の中だと僕もまあまあ人気な方なんで」とおどけつつ、「お祭り感覚のような感じの大会になると思うので、僕自身も楽しんで走りたい」と、海外トップ選手との対決に期待を膨らませていた。