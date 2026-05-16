元子役の横溝菜帆さんが自身のインスタグラムを更新。18歳に成長した最新ショットが話題となっています。



【写真】18歳になった横溝菜帆さん 最新ショット

「My everyday makeup...」とメイクした表情を投稿した横溝さん。「アイシャドウは使わず」「マスカラでまつ毛整えて」「ダークな色味のリップを塗る」など工程を説明し、「そんな感じのメイクが好きです」とシンプルで落ち着いたメイクが好みだと明かしました。また最後には「こどもの日のおまけ付き」と幼少期のオフショットも公開しました。



落ち着いた大人の雰囲気が漂う横溝さんの成長ぶりに、コメントでは「大人っぽすぎてオススメに違う人が流れてきたのかと」「とてつもなく美人」「一瞬誰？と思った」「すっかり大人に」「どんどんクールビューティーなってる」などの声が寄せられました。



横溝さんは2008年3月27日生まれ。10歳のときにTBS系ドラマ「義母と娘のブルース」に出演し、綾瀬はるかさんの娘役を演じました。ほかにも映画「魔女の宅急便」やミュージカル「DOROTHY〜オズの魔法使い〜」、CMなど、幅広く活躍しています。