世界で躍進するQJモーターが放つ、4気筒スーパースポーツ！

QJモーターは「東京モーターサイクルショー2026」で新型モデル「SRK400RS」を出展しました。

QJモーターは、1985年に中国で設立された「銭江モーターサイクル」が展開するグローバルバイクブランドです。

【画像】カワサキ「Ninja ZX-4R」にライバル出現!? QJモーターのスーパースポーツモデル「SRK400RS」を 画像で見る（17枚）

近年は世界的な自動車メーカーである吉利（ジーリー）ホールディングスの傘下に入り、Moto3やスーパーバイク世界選手権（WSBK）といった最高峰のロードレースにも参戦するなど、急速な成長を見せているブランドでもあります。

モーターサイクルショー2026で展示されたSRK400RSは、最高出力77.6PS／1万4000rpm、最大トルク39Nm／1万3200rpmを発揮する、399ccの水冷4ストローク並列4気筒エンジンが搭載されたスーパースポーツモデルです。

このスペックは同じく399ccの並列4気筒エンジンを搭載するカワサキのスーパースポーツ「Ninja ZX-4RR」とかなり近似（最高出力77PS／1万4500rpm・ラムエア加圧時は80PS、最大トルク39Nm／1万3000rpm）したものとなっています。

車体サイズは全長2020mm×全幅755mm×全高1170mmとなっており、車両重量は176kgとNinja ZX-4RR（189kg）よりも軽量に仕上げられています。

さらに、SRK400RSにはマルゾッキ製の倒立フロントフォークや前後ABS付きのディスクブレーキ、ブレンボ製キャリパー、ダウンフォースを生み出すフロントウイングレットなど、スポーティな走りを支える本格的な装備が与えられています。

また、個性的な形状のLEDライトを備えたフロントフェイスやテール周りなどの造形見どころとなっています。

なお、カラーラインナップは「レッド」「ホワイト」「ブラック」の3色が用意されており、価格は104万8000円に設定（Ninja ZX-4RRは121万円）されていますが、2026年4月現在、日本への導入時期は未定となっています。

SRK400RSについてQJモーター担当者は次のように話します。

「SRK400RSは、今回のモーターサイクルショー2026における大きな目玉のひとつです。

400ccクラスのスーパースポーツでありながら、希少な並列4気筒エンジンを搭載している点が最大の特徴で、同クラスにあるカワサキの4気筒モデルをベンチマークとし、性能はもちろん、価格設定においてもそこを強く意識した構成にしています。

また、現地ではモータースポーツにも積極的に参戦しているため、そこで培った高い技術力がこのモデルにも注ぎ込まれています」。

実際に、SNS上でもこのSRK400RSに対してさまざまな反響が確認できました。

たとえば、「おお、これまで300ccとか500ccしかなかったモデルに日本の免許制度に対応した400ccが出るんだ。ちょっと気になるな」といった、日本の市場に合わせた排気量の設定を歓迎する声が見られます。

また、「めちゃくちゃいい性能してるし、これは期待したい」と、その高いスペックに期待を寄せる投稿も挙がっています。

一方で、「スペックだけならスーパースペックだが、はてさて……」「最近の中国のバイク、見た目はすごいかっこいいけど、製品の品質はまだまだ日本のほうがすばらしいと思いたい……（笑）」という、実際の品質や乗り味について冷静に見極めようとする率直な意見も存在するようです。

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また、前出の担当者は以下のようにも話していました。

「参考出品としてお披露目したSRK400RSと、アドベンチャーモデルの『SRT250 DX』については、2026年内にも日本市場へ導入する予定です。

現在は為替の問題などから細かな調整を続けていますが、決して『安かろう悪かろう』の製品を売りたいわけではありません。

国内メーカーの同クラスのモデルを参考にしながら、日本の皆様に納得していただける適切な価格設定にしたいと考えています」。