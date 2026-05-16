【マウント義姉はお下がりNG！】夫の会社がピンチ！ブランドもの欲しいのに＜第8話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第8話 実は……【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
だんだんとアヤさんの事情が明らかになってきましたね。アヤさんの夫・スバルさんの会社は現在、あまり上手くいっていないようです。経済的な余裕がないと、心の余裕までなくしてしまうものなのでしょうか……。だからといってアヤさん、義妹のマイコさんを「芋」だなんて見下してもいい理由にはなりませんよー！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第8話 実は……【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
だんだんとアヤさんの事情が明らかになってきましたね。アヤさんの夫・スバルさんの会社は現在、あまり上手くいっていないようです。経済的な余裕がないと、心の余裕までなくしてしまうものなのでしょうか……。だからといってアヤさん、義妹のマイコさんを「芋」だなんて見下してもいい理由にはなりませんよー！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子