【マウント義姉はお下がりNG！】夫の会社がピンチ！ブランドもの欲しいのに＜第8話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！　とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？

第8話　実は……【義姉の気持ち】



【編集部コメント】

だんだんとアヤさんの事情が明らかになってきましたね。アヤさんの夫・スバルさんの会社は現在、あまり上手くいっていないようです。経済的な余裕がないと、心の余裕までなくしてしまうものなのでしょうか……。だからといってアヤさん、義妹のマイコさんを「芋」だなんて見下してもいい理由にはなりませんよー！

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・井伊テレ子