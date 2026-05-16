過去最大となる122兆円で成立した2026年度予算。その審議は十分だったのかをめぐり、与野党の認識の違いが浮き彫りになっている。新潟県選出の国会議員に予算委員会での質問の意図とともに、その背景を聞いた。

■「除雪作業などによる死者、全国1位が新潟県」

4月上旬に成立した2026年度予算。過去最大となる122兆円を計上する中、予算委員会には新潟4区選出の鷲尾英一郎衆院議員も質問に立った。



除排雪費について中心に質問をした鷲尾氏。その目的について2月の衆院選での豪雪がきっかけだったと話した。



「2月の選挙が豪雪の時期に重なり、12日間の選挙戦のうち10日間は雪が降っていた。自治体の皆さんも事業者の皆さんも本当に苦労されていたし、雪降ろしの人が足りないという悲鳴も耳に届いていた。だから、最初の予算委員会で質問できる立場をいただいたら、まず雪の質問をしようと決めていた」



鷲尾氏が懸念したのは、雪による事故。今季、雪降ろしなど除雪作業で死亡した人の数が全国1位となったのが新潟県だった。

産経新聞の水内茂幸編集長は「単年度主義がやはり障害になっていた部分もあるのではないか」と指摘。



これに対し、鷲尾氏は「ちょうど高市政権が複数年度での予算管理を掲げている。仕事を受ける側からすると、予算がある程度見えたほうが経営の見通しが立つ。今だけ人手不足が深刻なので、その見通しを立てやすくするための予算編成のあり方があっていい。その部分を政府に検討を迫った」と答えた。

■「行政の隙間で命が失われる」

一方で、幅広いテーマで質問したのが、中道改革連合で比例北陸信越ブロック選出の西村智奈美衆院議員だ。



西村氏は特に行政の隙間にあった安全に関する法規制について重点を置いたと説明。



25年12月に港区の個室サウナで火事が発生し、30代の夫婦が死亡した。この事案に触れ、「サウナへの規制は厚生労働省と消防庁にあるが、ドアの構造や何かあったときに人が駆けつけられる仕組みについては何の規制もなかった」と指摘。



さらに同月、北海道小樽市のスキー場に設置されたスノーエスカレーターで、当時5歳の男の子が転倒し、死亡する事故が発生。このスキー場の屋外エスカレーターについても所管する法律がないと指摘した。



「約1年前には長野のスキー場で同じような事故が起きて、その子は一命を取り留めていたのに、消費者庁はデータを持ちながら安全について放置した状態になってしまっていた。全国にそういうエスカレーターが何台あるかも分かっていない」



この質問を機に、スキー場の事故については、消費者庁の安全調査委員会が調査することに。サウナについても、消防庁と厚生労働省が一緒に必要な指導をやっていくという通知が出されたという。

■審議時間をめぐる与野党の認識の差

一方で、水内氏は予算の審議時間について両者に切り込んだ。



野党側となる西村氏が問題視したのは、予算委員会での時間よりも分科会が開かれなかったことだ。



「分科会というのは、地域の課題や地元の課題を質問できる場であり、新人議員にとってはデビュー戦にもなる貴重な場。それが1分も開かれなかったのはちょっと問題だったと思っている」



与党側となる鷲尾氏は野党の質問時間は前年よりも確保されていたと強調する。



「野党の質疑時間で見ると、去年が18時間のところ今年は25時間になっている。また、答弁が噛み合っているかどうかをAIも使って分析した研究によると、今年は前年より11％以上向上しているという結果も出ている。高市総理の答弁の仕方が非常に端的なので、噛み合い度としても上昇している」



西村氏は行政監視を野党任せにしないでほしいと釘を刺した。こうした議論から浮かび上がるのは、“審議の量”だけでなく、“質と機会”をどう確保するかという課題だ。



水内氏は「イランの攻撃があったりとか、中国をめぐる存立危機事態の発言があったりとか、議論すべき課題がたくさんあった。特にイランの話題は石油や原油の値段に加えて、アメリカにどう対峙していくのかなど、濃密に議論する時間が必要だったと思う」と指摘。



本当に議論すべきことを議論し尽くせたのか、その検証は必要と言える。

■過去最大の122兆円予算 注目する事業は

そして、過去最大となる122兆円予算で2人が注目する事業を聞くと、鷲尾氏が挙げたのは“診療報酬の改定”について。



鷲尾氏は「診療報酬の改定が3.09％と、かなり引き上げられている。医療機関の半数が赤字になっている状況の中で、命を守る従事者の皆さんにしっかり手当てをする。かつての内閣とは大きく違うスタンスだと思う。また、高校の無償化や小学校給食の無償化の予算、そして地方交付税交付金が過去最大規模となっている」と話した。



西村氏も診療報酬の改定に注目したと話したが、薬価が引き下げになった点については残念だとも口にした。



また、水俣病被害者への医療手当が月額引き上げになった点について「政府に要望していた部分が実った。認定されていない方の政治的解決も早期に進めるよう、これからも取り組んでいく」と評価した。



過去最大規模となった予算が、実効性のある形で国民生活に還元されるのか。今後はその執行と検証が問われることになる。